مصادرة كمية كبيرة من الحديد الصناعي المهرب في طرطوس
في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني صادرت ضابطة جمارك المكافحة كمية كبيرة من الحديد الصناعي المهرب بطرطوس.
وذكر المقدم إياد عدرا رئيس ضابطة جمارك المكافحة بحمص لمراسل سانا أنه بناء على التوجيهات الحكومية حول ضرورة مكافحة التهريب ومن خلال المعلومات المتوافرة حول وجود كمية كبيرة من الحديد الصناعي المهرب تمت مداهمة إحدى المزارع بمنطقة الشيخ سعد بمحافظة طرطوس وعثر داخلها على كمية كبيرة تقدر بمئات الأطنان من الحديد الصناعي لا تحوي أي دلالة منشأ أو هوية تشير إلى قانونية البضاعة.
وأضاف: تم التحفظ على البضاعة ويتم حالياً ملاحقة الأشخاص المخالفين لتقديمهم للقضاء المختص أصولاً.
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