قافلة شاحنات للاحتلال الأمريكي تدخل من العراق إلى محافظة الحسكة تحمل مواد لوجستية ومعدات وآليات

نشر قبل 10 ساعة

مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق فيما يتعرض له وتؤكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأمريكية وتحمّل في نفس الوقت النظام الأمريكي مسؤولية كل ما يجري من تداعيات وذلك بسبب سياسته الرعناء والعقلية المتغطرسة التي تحكم أفعاله وتجعلها أفعال عصابات لا سياسات دول