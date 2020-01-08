قافلة شاحنات للاحتلال الأمريكي تدخل من العراق إلى محافظة الحسكة تحمل مواد لوجستية ومعدات وآليات

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 13 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 08 كانون الثاني 2020
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الجيش يتصدى لهجوم إرهابي باتجاه قريتي سمكة والبرسا بريف إدلب
سورية تعلن تضامنها الكامل مع إيران وتؤكد حقها بالدفاع عن نفسها في وجه الاعتداءات الأمريكية
جاويكوز: سياسة النظام التركي تقوم على دعم المجموعات الإرهابية
ترامب: لا نرغب باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
الصين تجدد رفضها التدخل الأمريكي بشؤون هونغ كونغ
الدانمارك تعلن عزمها نقل عدد من عسكرييها من العراق
استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب مفرق السكرية بريف رأس العين
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى للجنائية الدولية ضد فريدمان
بيلوسي تدعو إلى وقف الممارسات الأمريكية الاستفزازية ضد الدول
مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون جنوب نابلس
تونس تضبط كميةً من الأسلحة المرسلة من النظام التركي إلى "حكومة الوفاق" في ليبيا
تجمع جماهيري حاشد تنديداً بالعدوان الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد الفريق سليماني ورفاقه
رئيس مجلس الشعب وعدد من الوزراء يقدمون واجب العزاء بالشهيد أبو مهدي المهندس في السفارة العراقية بدمشق
مصادر محلية: قوات الاحتلال الأمريكية تخلي قاعدتها اللاشرعية في خراب الجير
موقع أمريكي: اغتيال سليماني ينتهك القانون الدولي