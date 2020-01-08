آخر تحديث: 2020-01-08 23:03:03
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قافلة شاحنات للاحتلال الأمريكي تدخل من العراق إلى محافظة الحسكة تحمل مواد لوجستية ومعدات وآليات

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التصنيفات: آخر الأخبار

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