آخر تحديث: 2020-01-08 21:48:53
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عدوان تركي بالمدفعية على قرية أم حرملة بريف رأس العين، واشتباكات على محور قرية المناخ بريف تل تمر الشمالي بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها

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