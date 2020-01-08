ترامب: لا نرغب باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد خسائر في صفوف القوات الأمريكية جراء الضربة الصاروخية الإيرانية على القاعدة الأمريكية غرب العراق.

وزعم ترامب في كلمة ألقاها اليوم في البيت الأبيض أنه لم تتم خسارة حياة أي أمريكي نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد غرب العراق، وقال: إن القاعدة “تعرضت لأدنى حد من الأضرار”، خلافاً لما أكده الحرس الثوري الإيراني من وقوع 80 قتيلاً على الأقل وجرح العشرات.

وهدد ترامب بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية المشددة على إيران وقال: إن بلاده لا ترغب في استخدام القوة العسكرية، معتبراً أن قوتها الاقتصادية “أفضل رادع”.

وحرض ترامب الدول الخمس التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران وهي روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا على التنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار “2231”.

وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي توجد فيها قوات أمريكية بموجتين من الصواريخ الباليستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه مؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة.

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