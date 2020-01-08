الصين تجدد رفضها التدخل الأمريكي بشؤون هونغ كونغ

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ رفضه التدخل الأمريكي في شؤون هونغ كونغ مشدداً على انه لا يحق لأي حكومة أو منظمة أجنبية أن تتدخل فيها.

وقال شوانغ رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التدخلية بشؤون هونغ كونغ: “منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن حكمها الجانب الصيني حسب الدستور والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتم تطبيق سياسات دولة واحدة ونظامين، مشيراً إلى أنه تمت رعاية الحقوق والحريات المختلفة لمواطني هونغ كونغ وهي حقيقة اعترف بها المجتمع الدولي.

وأضاف المتحدث: الجانب الأمريكي غير مؤهل للتحدث عن شؤون هونغ كونغ.

وكانت الصين ادانت مؤخرا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون بشأن دعم أعمال الشغب في هونغ كونغ، مؤكدة أن هدف الولايات المتحدة ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفة المعادية للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ.

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