الفستق الحلبي في حالة جيدة وبئران جديدتان بانتظار الكهرباء في درعا

درعا ـ عمار الصبح:

استأنفت آليات دائرة التشجير المثمر في مديرية زراعة درعا العمل في مشروع «الحزام الأخضر» المحيط بمدينة درعا لمساعدة أصحاب الأراضي بأعمال الحفر وتعزيل التربة وزراعة غراس جديدة بدل تلك التي تعرضت للقطع الجائر أو تعرضت لليباس خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنفيذ التقليم اللازم، وذلك بعد أن فرغ أصحاب الأراضي من قطاف محصول الزيتون.

وبيّن رئيس دائرة التشجير المثمر في مديرية زراعة درعا– مدير المشروع المهندس بشار الناصر أن المديرية قامت خلال الفترة الماضية بإصلاح عدد من آليات المشروع، منها إصلاح «باغرين» وبلدوزر ووضعها في الخدمة، إضافة إلى تزويد المشروع بآليات للحفر وتعزيل التربة من تلك التي تم إصلاحها وتجهيزها، لافتاً إلى أن نقص الجرارات يقف حائلاً أمام عمليات الحراثة بين الأشجار وتهوية التربة ويقوم المزارعون بالاعتماد على الجرارات الخاصة التي تتقاضى أجوراً باهظة مقارنة بالأجور الرمزية التي تتقاضاها آليات المديرية من المزارعين.

وأشار رئيس الدائرة إلى أنه جرى خلال العام الماضي تجهيز خمس آبار وإعادتها للخدمة من جديد لتأمين مياه الري لبعض مناطق المشروع، وذلك من أصل 30 بئراً كانت موجودة، ولكنها خرجت من الخدمة نتيجة تعرضها للتخريب والسرقة خلال الحرب، موضحاً أن بئرين إضافيتين تمت عمليات صيانتهما وتجهيزهما للعمل وهما بئرا «أم صيرة» و«أم الدرج»، ولكن تعذر تشغيلهما بسبب عدم وصول التيار الكهربائي حتى الآن إلى المناطق الموجودتين فيها ما يفرض الإسراع بإيصال الكهرباء إلى تلك المناطق لتخديم هذا المشروع الحيوي الذي يستفيد منه أكثر من 5400 مزارع.

ويمتد مشروع «الحزام الأخضر» المحيط بمدينة درعا –حسب قول الناصر- على مساحة 6000 هكتار وتشكل أشجار الزيتون المساحة الأكبر فيه بواقع 1.5 مليون شجرة زيتون أغلبها في طور الإنتاج، إذ يقدر إنتاجها بـ35 ألف طن من الزيتون، فضلاً عن نجاح زراعة الفستق الحلبي في المشروع التي زرعت على مساحة تقدر بـ 300 دونم وأشجاره في حالة جيدة، ويعد من المواقع القليلة التي توجد فيها هذه الشجرة على أرض المحافظة، وشهدت زراعتها نجاحاً مقبولاً وذلك بالنظر إلى ما تتطلبه هذه الشجرة من عناية خاصة ومن كميات كبيرة من المياه. ولفت الناصر إلى أن تكاليف الإصلاح العالية سواء للآليات أو للآبار مازالت عقبة تعترض سبيل العودة بهذا المشروع المهم إلى سابق عهده، فالكشوف التقديرية للأضرار التي جرى إعدادها العام الماضي قدرت تكلفة إصلاح البئر الواحدة ما بين 10-40 مليون ليرة، لكن هذه الأرقام ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار قطع الصيانة والمضخات والمحولات الكهربائية واللوحات والكابلات، ويتم الاعتماد ما أمكن على القطع المتوافرة لإجراء عمليات الصيانة وبمساعدة فنيين من كوادر المديرية.

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