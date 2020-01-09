53 مليون ليرة لترميم وإصلاح معمل أعلاف طرطوس

مصطفى برو:

تعاقد فرع أعلاف طرطوس مع متعهد قطاع خاص لإصلاح وترميم معمل الأعلاف بقيمة عقد 53 مليون ليرة بعد أن تراجع إنتاج المعمل من الكبسول الجاهز للأبقار الحلوب إلى النصف (بحدود 10 آلاف طن سنوياً) بسبب اهتلاك المرجل البخاري واهتراء رولات آلة الكبسلة. وقال المهندس أحمد محمد مدير فرع أعلاف طرطوس: أنتج المعمل من بداية العام الماضي وحتى منتصف كانون الأول كمية 7650 طناً من الكبسول الجاهز, شحن قسم منها إلى اللاذقية, كما باع الفرع خلال الفترة نفسها كمية 4000 طن نخالة بقيمة 165 مليون ليرة و8240 طن كبسول جاهز بقيمة 806 ملايين ليرة و285 طن كسبة صويا بقيمة 71 مليون ليرة و5000 طن ذرة بقيمة 590 مليون ليرة و11 طن كسبة مقشورة بقيمة مليوني ليرة و10 أطنان جريش بقيمة مليون ليرة وبمجموع 1,6 مليار ليرة، مضيفاً: إن مؤسسة الأعلاف عدلت المقنن العلفي الشهري الممنوح لمربي الجواميس بحيث يخصص لكل رأس 50 كيلو غرام نخالة و200 كيلو غرام شعير بلدي و200 كيلو غرام حلوب جريش على أن يمنح المقنن العلفي في المناطق الآمنة حصراً وبموجب كشوف حسية تقوم بها لجان يشكلها فرع الأعلاف في كل محافظة وأن يكون الشعير البلدي المخصص من موسم عام 2019 بينما يخصص شعير موسم 2018 وما قبل للتصنيع ضمن معامل مؤسسة الأعلاف.

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