تسويق وتصدير 140 ألف طن حمضيات
يوسف علي
أوضح المهندس منذر جميل خيربك مدير زراعة اللاذقية بأنه تمّ تسويق كمية 140 ألف طن حمضيات منذ بداية الموسم بزيادة 35 ألف طن عن موسم 2018/2019، منها كمية 23253 طناً صدرت عبر البر والبحر إلى دول عدة وخاصة للعراق وروسيا والكويت والإمارات والسويد، وأضاف بأنه ومن خلال مراكز التوضيب والفرز تمّ تسويق حوالي 42 ألف طن للأسواق الداخلية والخارجية.
وأردف مدير الزراعة بأنّ الأسعار قد تحسنت أيضا هذا الموسم بالمقارنة مع الموسم الماضي فأصناف الحامض البلدي ارتفعت أسعارها بشكل وسطي من 110 ليرة إلى 285 ليرة للكيلو غرام الواحد والماير من 50 ليرة إلى 225 ليرة والحامض الأمريكي من 110 ليرات إلى 255 ليرة للكيلو الواحد، أما أصناف القشريات فقد تحسنت بشكل بسيط بحوالي 10% وصنف أبوصرة تحسن بنسبة 40%.
يذكر بأن تكاليف الإنتاج ما زالت مرتفعة على حساب المزارع.
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