استرجاع 2000 جرة غاز جرفتها السيول في اللاذقية

سراب علي

حتى جرار الغاز التي تتدلل بين الحين و الآخر على الحضور إلى منازل المواطنين وخاصةً في فصل الشتاء لم تسلم من غضب الطبيعة وكان لها نصيب من الانجراف من مركزها في قسم سنجوان التابع لفرع المحروقات في اللاذقية كبقية المرافق والطرقات والشوارع والأشجار، في المحافظة التي تعرضت بفعل الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من تشكل سيول قوية ضمن المدينة و خارجها للتخريب و الضرر.

ففي تصريح لـ”تشرين” بيّن سنان بدور مدير فرع سادكوب للمحروقات في محافظة اللاذقية أنه نتيجة العاصفة المطرية التي ضربت محافظة اللاذقية ليل أمس ونتيجة تشكل السيول والفيضانات دخلت مياه الأمطار إلى وحدة تعبئة الغاز في سنجوان التابعة لفرع محروقات اللاذقية في المحافظة وتسببت ببعض الأضرار وجرفت معها حوالي 2000 جرة غاز إلى الشارع الرئيسي، مشيراً إلى أنه وبعد حوالي خمس ساعات وبالتعاون مع الدفاع المدني وكتيبة حفظ النظام وبحضور محافظ اللاذقية تم إغلاق المنطقة واسترجاع كامل أسطوانات الغاز التي جرفتها السيول، كما تمّ بمساعدة الدفاع المدني إخراج المياه التي غمرت وحدة تعبئة الغاز في سنجوان بالكامل, وأضاف : تمّ إصلاح الأعطال ضمن القسم من قبل ورشات الإصلاح و الصيانة وباشر العمال عملهم في تعبئة أسطوانات الغاز في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وأشار بدور إلى أن ما يتم تداوله حول وجود أزمة خانقة للغاز حالياً عارٍ من الصحة، مشيراً أنه حصلت اختناقات طفيفة في بعض المناطق و تمت معالجتها والفرع يتابع عمله بشكل يومي وبالتواصل مع المخاتير ورؤساء البلديات يتم رفد المناطق و تعزيز الرخص في مختلف أنحاء المحافظة .

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