نسور قاسيون الأفضل أداءً ونتيجةً في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا

أعلنت شركة انستات العالمية المتخصصة بالتحليل الرقمي الفني وإحصاء البيانات في لعبة كرة القدم أن منتخب سورية للرجال من أفضل المنتخبات أداء ونتيجة في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

وقال محلل الأداء في منتخب سورية للرجال بكرة القدم رامي كيال: إن شركة انستات من الشركات المتخصصة في الإحصاء والتحليل ومعظم اتحادات كرة القدم العالمية متعاقدة معها ومن ضمنها الاتحاد السوري لكرة القدم، مشيراً إلى أنه وفق الأرقام التي وردت في التقارير الإحصائية للتصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا بينت أن منتخبنا من أفضل المنتخبات أداء ونتيجة.

وأوضح كيال أن لمنتخبنا 79 محاولة للتسجيل في 5 مباريات بمعدل 15.8 محاولة في المباراة الواحدة وعدد المحاولات على المرمى 30 بمعدل 6 محاولات في المباراة الواحدة، لافتاً إلى أن التقارير وضعت هجوم منتخبنا أفضل رابع خط هجوم بعد منتخبات إيران وأستراليا والكويت إضافة إلى أن هداف التصفيات حتى الآن عمر السومة برصيد 7 أهداف وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها لاعب سوري هدافي آسيا.

وأشار كيال إلى أن نسبة الاستحواذ في مباراتنا الأولى أمام الفلبين 49 بالمئة وأمام المالديف 66 بالمئة وأمام غوام 59 بالمئة وأمام الصين 45 بالمئة وفي مباراته الثانية أمام الفلبين 64 بالمئة كما أن نسبة أعمار لاعبي منتخبنا 24.6 عاماً وهو سادس أقل معدل أعمار لاعبين في آسيا مبيناً أن هناك أرقاماً أخرى تضمنتها التقارير الإحصائية منها عدد الركنيات والمخالفات وسرعة التمرير والقوة البدنية وسرعة الأفعال الهجومية.

وفي السياق نفسه تم اختيار المدير الفني للمنتخب فجر ابراهيم مع أربعة مدربين آخرين هم مدرب منتخب قطر الإسباني فيليكس سانشيز ومدرب نادي الهلال السعودي الروماني رازفان لوتشيسكو ومدرب منتخب البحرين البرتغالي هيليو سوزا ومدرب العهد اللبناني باسم مرمر من قبل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتصويت على أفضل مدرب في منطقة غرب آسيا لعام 2019 علماً أن ابراهيم يتفوق عليهم حتى الآن بحصوله على نسبة 63 بالمئة بينما الأول 7 بالمئة والثاني 5 بالمئة والثالث 4 بالمئة والرابع 21 بالمئة.

وحاز منتخبنا خمس عشرة نقطة من خمس مباريات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ففاز على الفلبين 5-2 وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1 وعلى الفلبين مرة ثانية 2-1.

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