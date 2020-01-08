بيلوسي تدعو إلى وقف الممارسات الأمريكية الاستفزازية ضد الدول
طالبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الإدارة الأميركية بوقف الممارسات الاستفزازية ضد الدول الأخرى، مشيرة إلى أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة والعالم تحمل تبعات حرب جديدة.
ونقلت شبكة ان بي سي نيوز الأميركية عن بيلوسي قولها في تغريدة على “تويتر”: نراقب الوضع عن كثب بعد الهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأميركي في العراق ويجب علينا ضمان أمن عسكريينا هناك والتوقف عن الاستفزازات من جانب الإدارة، مشيرة إلى أن أميركا والعالم لا يستطيعان تحمل الحرب.
وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، اليوم، استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق -والتي توجد فيها قوات أميركية- بعشرات الصواريخ البالستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه.
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