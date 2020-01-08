أضرار تسببتها السيول في اللاذقية
أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها محافظة اللاذقية إلى تشكل السيول وحصول اختناقات في الفوهات المطرية في عدد من الشوارع والأحياء وإلى غمر الأراضي الزراعية في مناطق دمسرخو ورأس شمرا وفديو واتستراد اللاذقية كسب وطريق الشاطئ الأزرق، إضافة إلى دخول المياه منازل المواطنين في عدد من المناطق.
وذكر المهندس سهيل شاهين معاون مدير الصرف الصحي في اللاذقية أن المديرية بكوادرها وآلياتها اتخذت الاحتياطات اللازمة لكن الهطولات المطرية الغزيرة أدت إلى اختناقات في الفوهات المطرية وعدم استيعاب الأقنية والخطوط للغزارة الكبيرة ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع.
وأشار شاهين إلى أن أكثر المناطق التي حصل فيها الغمر طريق كسب ودوار رأس شمرا وصولاً إلى كازية شحرور بسبب امتلاء ساقية موسى التي تشكل مجرى طبيعياً للمياه حيث عملت الجهات المعنية وآليات مديرية الصرف الصحي والموارد المائية والدفاع المدني وغيرها على معالجة هذه الاختناقات، مؤكداً أن عمليات تنظيف الأقنية والعبارات وإزالة الاختناقات مازالت جارية.
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