آخر تحديث: 2020-01-08 18:11:04
شريط الأخبار

مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون جنوب نابلس

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية وقاموا بقطع 50 شجرة زيتون مثمرة.

ونقلت وكالة معا عن مسؤول الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس قوله: إنّ مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة الواد شمال شرق القرية واعتدت على أراضي الفلسطينيين وقامت بقطع 50 شجرة زيتون مثمرة.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

طباعة
عدد القراءات: 80

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

مقالات ذات صلة

Comments are closed