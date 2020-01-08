معالجة 213 شكوى تموينية في درعا
أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال العام الماضي 146 فعالية ونظمت 1506 ضبوط تموينية لمخالفات مختلفة.
وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عمر عوض أن المخالفات تم تنظيمها بحق أصحاب محال سمانة ومواد غذائية وألبسة وأحذية ووسائط نقل وفروج وقصابة ومخابز وألبان وأجبان وخضر وفواكه ومعتمدي خبز، إضافة لضبوط الاتجار بالمحروقات والدقيق، مشيراً إلى أن المديرية عالجت 213 شكاوى قدمها المواطنون حسب القوانين والأنظمة النافذة أغلبها يتعلق بتقاضي سعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأوضح عوض أن عدد ضبوط العينة المنظمة في العام الماضي بلغ 302 ضبط لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
ونظمت المديرية في العام 2018 أكثر من 1070 ضبطاً تموينياً ونحو 360 ضبط عينة.
عدد القراءات:
59