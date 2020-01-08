قروض إنمائية بقيمة 500 مليون ليرة في السويداء

بمشيئة سوريّة كان الانتصار العسكري تلو الانتصار على الإرهاب وصُنّاعه وداعميه ومرتزقته، هو العنوان الأهمّ على الساحة السورية عام 2019 التي التهب ميدانها العسكري برغم برودة وصقيع بعض مواقف المجتمع الدولي التي تصل في بعضها حدّ التواطؤ، وكانت إدلب هي... المزيد ←