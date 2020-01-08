قروض إنمائية بقيمة 500 مليون ليرة في السويداء
منح المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء خلال العام الماضي قروضاً إنمائية للمزارعين بقيمة 500 مليون ليرة.
وبيّن مدير المصرف المهندس نسيم حديفة أن القروض شملت مختلف الغايات الزراعية من شراء بذار وأسمدة وأبقار وآليات وآلات زراعية وإنشاء حظائر وبمدد سداد قصيرة و طويلة الأجل، مشيراً إلى أن ودائع المصرف متوازنة مع السحوبات وسجلت مع نهاية العام الماضي مبلغ مليار و661 مليوناً موزعة بواقع اكثر من 682 مليوناً ودائع تحت الطلب و896 مليون ودائع توفير و82 مليون ودائع لأجل.
ولفت المهندس حديفة إلى متابعة تحصيل الديون استناداً إلى القانون 46 القاضي بالإعفاء من الفوائد والغرامات وجدولة الدين الأساسي إلى عشر سنوات شريطة دفع مبلغ حسن نية 5 بالمئة، مشيراً إلى أنه تم تحصيل 135 مليون ليرة وبنسبة 40 بالمئة من إجمالي الديون.
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