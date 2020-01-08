آخر تحديث: 2020-01-08 16:14:10
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الشرطة الكندية: سقوط العديد من الجرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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