آخر تحديث: 2020-01-08 16:13:28
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الحسكة .. انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقراً لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في قرية الأربعين بريف رأس العين

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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