الحسكة .. انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقراً لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في قرية الأربعين بريف رأس العين

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 13 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 08 كانون الثاني 2020
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تجمع جماهيري حاشد تنديداً بالعدوان الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد الفريق سليماني ورفاقه
رئيس مجلس الشعب وعدد من الوزراء يقدمون واجب العزاء بالشهيد أبو مهدي المهندس في السفارة العراقية بدمشق
مصادر محلية: قوات الاحتلال الأمريكية تخلي قاعدتها اللاشرعية في خراب الجير
موقع أمريكي: اغتيال سليماني ينتهك القانون الدولي
سورية تعلن تضامنها الكامل مع إيران وتؤكد حقها بالدفاع عن نفسها في وجه الاعتداءات الأمريكية
مراد: التنسيق مع سورية مصلحة وطنية لبنانية
الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق بعشرات الصواريخ البالستية رداً على اغتيال الفريق سليماني
الخارجية الصينية: تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ليس بمصلحة أي طرف
إسبانيا تعلن سحب قواتها من العراق
روحاني: إيران ستعمل على إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة
العدوان السعودي يواصل خرق الاتفاق ويستهدف القرى الحدودية الآهلة بالسكان
عشرات الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى
جو بايدن: يجب أن نعمل على إخراج ترامب من البيت الأبيض
نواب وسياسيون تشيك: اغتيال سليماني عمل إرهابي وخرق للقانون الدولي
الحرس الثوري: 80 أميركياً على الأقل قتلوا في استهداف قاعدة عين الأسد