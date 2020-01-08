مصادر محلية: قوات الاحتلال الأمريكية تخلي قاعدتها اللاشرعية في خراب الجير

أخلت قوات الاحتلال الأمريكي قاعدتها اللاشرعية في خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية التركية بعد نحو ستة أشهر من وجودها في القاعدة شمال شرق الحسكة.

وأشارت مصادر أهلية في المنطقة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي اليوم إذ خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد غير الشرعي تمهيداً للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي السياق أيضاً، ذكرت مصادر أهلية في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة أن 50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية لقوات الاحتلال الأمريكية غادرت قاعدتها اللاشرعية في مدينة الشدادي واتجهت شمالاً عبر الطريق الشرقي الواصل إلى ناحية الهول في الريف الشرقي للحسكة تمهيداً للانسحاب إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد اللاشرعي في ريف بلدة اليعربية.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من الشاحنات التي خرجت من مدينة الشدادي كانت قادمة من مقرات قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي.

وتأتي عمليات إخلاء القواعد والمراكز التي توجد ضمنها قوات الاحتلال الأمريكي بعد ساعات من إعلان القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق فجر اليوم استهداف قاعدة عين الأسد والتي توجد فيها قوات أمريكية بعشرات الصواريخ الباليستية رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه.

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