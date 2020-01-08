موقع أمريكي: اغتيال سليماني ينتهك القانون الدولي

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشره موقع «كومون دريمز» الأمريكي أن اغتيال الفريق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على يد الولايات المتحدة يمثل تصعيداً أمريكياً رهيباً ضد إيران.

وقال المقال: وفي حين زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن اغتيال سلمياني «عمل دفاعي» فإنه مخطئ في هذه النقطة ومن المرجح أن الولايات المتحدة ارتكبت عملاً عدوانياً ضد إيران واغتالت سليماني في انتهاك لقانون حقوق الإنسان.

ولفت المقال إلى أنه تم تعريف العدوان في الأصل في محكمة نورمبرغ ثم تم تدوينه لاحقاً بشكل جزئي بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3314 وكذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تستخدم تعريفاً للعدوان مستمداً من القانون العرفي الدولي، والذي يحظر عموماً الغزو أو الهجوم بالقوات المسلحة لدولة ما ضد أراضي دولة أخرى، بما في ذلك من خلال قصف دولة أو حصار موانئها أو سواحلها أو إرسال وكلاء أو قوات شبه عسكرية لتحقيق ذلك.

وتابع المقال: هناك تعريفان مهمان من جانب المحكمة الجنائية الدولية للعدوان وثيقا الصلة هنا، أولاً، يمكن أن يكون عمل العدوان: «هجوماً من قبل القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى»، بمعنى آخر، مهاجمة جيش دولة أخرى، ويبدو أن اغتيال سليماني يقع تحت هذا التعريف، لأنه كان مسؤولاً عسكرياً رفيع المستوى في إيران.

وأضاف المقال: التعريف المهم الثاني يحدد العدوان بأنه «استخدام القوات المسلحة لدولة ما والتي تقع داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المستقبلة، بما يتعارض مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاق» وبعبارة أخرى، إن قيام القوات المسلحة الموجودة في بلد طرف ثالث بصفة قانونية بالتصرف فجأة بصورة غير قانونية وبشكل ينتهك الاتفاق فإن ذلك قد يشكل عدواناً، وهذا مهم، وذلك لأن القوات الأمريكية موجودة في العراق بشكل قانوني فقط بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وقد وصف رئيس الوزراء العراقي بالفعل العدوان بأنه انتهاك صارخ للشروط التي تسمح بوجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، وهكذا بموجب نعريفين متميزين للمحكمة الجنائية الدولية للعدوان من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد ارتكبت عملاً عدوانياً ضد إيران خلال اغتيالها سليماني، أضف إلى ذلك أن محكمة نورمبرغ وصفت العدوان بأنه جريمة دولية عليا بموجب القانون الدولي.

وبالنسبة لمعيار «الدفاع الاستباقي» عن النفس، فقد أوضح المقال أنه معيار من الصعب للغاية تحقيقه، إذ إنه وبموجب المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة فإنه لا يُسمح بانتهاك السلام الدولي إلا عندما يأذن بذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو يتم في حالة دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس يعني صد هجوم مسلح.

وفيما يتعلق بما يسمى بالدفاع عن النفس الاستباقي، فإن الدولة التي تضرب أولاً يجب أن تستوفي ما يعرف قانونياً بـ«باختبار كارولين» الذي يتطلب أن تكون ضرورة الدفاع عن النفس فورية وشديدة ولا تترك أي خيار للوسائل الأخرى، ولا أي وقت للتداول، وتالياً فإن اغتيال سليماني كعمل للدفاع عن النفس، على حد زعم بومبيو، لا يمكن تبريره قانونياً على الأرجح.

وأكد المقال أن اغتيال سليماني قد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان حيث إن تبرير استخدام القوة المميتة بموجب قانون حقوق الإنسان يتطلب تحليلاً مشابهاً يوضح أن القتل كان ضرورياً تماماً للحماية من تهديد وشيك للحياة، وقد أوضحت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، هذه النقطة بالذات بقولها: «عمليات القتل المستهدفة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس غير قانونية تماماً وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لأنه خارج سياق الأعمال العدائية النشطة، فإن استخدام الطائرات من دون طيار أو غيرها من وسائل القتل المستهدف ليس من المرجح أن يكون قانونياً».

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