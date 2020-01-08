الأولمبي يلتقي منتخب قطر غداً
يلتقي منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع منتخب قطر غداً في أولى مبارياته في النهائيات الآسيوية لتحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ويواجه منتخبنا نظيره الياباني في الثاني عشر من الشهر الجاري فيما يلتقي مع المنتخب السعودي في الخامس عشر منه.
منتخبنا استعد للمباراة بشكل مكثف عبر حصص تدريبية مكثفة ضمن المعسكر التدريبي الذي بدأه منذ أيام في بانكوك ركز خلالها الكادر الفني على عدد من الجوانب التكتيكية الخاصة بالأسلوب الأمثل لمواجهة المنتخب القطري.
وسيغيب اللاعب كامل حميشة عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات الصفراء خلال التصفيات التي جرت في الكويت خلال شهر آذار الفائت مع الإشارة إلى أن البطاقات الصفراء التي سينالها اللاعبون في البطولة لن تمحى قبل انتهاء الدور ربع النهائي.
وكان منتخبنا تأهل إلى النهائيات الآسيوية كأفضل ثان في التصفيات التي جرت في الكويت العام الماضي.
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