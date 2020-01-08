عاصفة ثلجية شديدة تجتاح لبنان
اشتدت العاصفة المطرية والثلجية التي تجتاح لبنان منذ ليل أمس حيث تساقطت الثلوج بكثافة في مناطق الجنوب والمرتفعات في الشمال.
وأفادت غرفة التحكم المروري بأن عدة طرق قطعها تراكم الثلوج منها كفر ذبيان وحدث بعلبك مربين والهرمل ترشيش وزحلة فيما طريق ضهر البيدر سالك أمام سيارات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية.
كما أدى تساقط الثلوج إلى عزل عدد من قرى العرقوب بينما أدت السيول إلى ارتفاع منسوب نهري الحاصباني والوزاني كما أغرقت الأمطار الحقول في وادي خنسا والماري وعين عرب وألحقت أضراراً فادحة بالمزروعات في حين اقتلعت الرياح العاتية بعض الخيم البلاستيكية.
وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني اللبناني أن منخفضاً جوياً مصحوباً بكتل هوائية باردة يؤدي إلى تساقط امطار وثلوج على الجبال دون الـ 1000 متر ويسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.
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