900 مليون كرونر.. عائدات حقل “جوهان سفيردروب” الجديد في النرويج

افتتحت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج رسميا، أمس، حقلاً نفطياً جديداً ببحر الشمال، قائلة إن عائداته ستساعد في تمويل دولة الرفاهية.

وبحسب تصريحات سولبرج، سيساعد حقل “جوهان سفيردروب” في جمع عائدات تبلغ نحو 900 مليون كرونر (102 مليون دولار) ويسهم في وجود مدارس أفضل وخدمة صحية أفضل ونظام نقل أفضل.

وبدأ الإنتاج في هذا الحقل الشهر منذ شهر تشرين الأول، ويعد واحداً من بين أكبر خمسة حقول في الجرف القاري النرويجي، على بعد 140 كيلومتراً غرب مدينة ستافانجر، وتديره شركة النفط الحكومية في النرويج “ايكوينور” والتي كانت تعرف سابقاً باسم “ستيتأويل”.

وأضافت سولبرج: سنحتاج إلى صناعة البترول في العقود المقبلة، العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة وستكون هناك حاجة إلى النفط والغاز النرويجيين.

طباعة