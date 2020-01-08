العدوان السعودي يواصل خرق الاتفاق ويستهدف القرى الحدودية الآهلة بالسكان
واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستهداف القرى الحدودية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن قوى العدوان قصفت بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة ومنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه وجنوبها وقرى الشجن والكوعي والدحفش بمديرية الدريهمي المحاصرة.
إلى ذلك، أفاد المصدر بأن قصفاً صاروخياً ومدفعياً لقوات العدوان السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.
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