بسبب الوقت.. الرّجاء ينسحب من مباراة الدفاع في الدوري المغربي

نفّذ الرجاء البيضاوي تهديده ولم يحضر إلى ملعب “العبدي” في الجديدة، أمس الثلاثاء، لمواجهة الدفاع الحسني، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وانتظر الحكم عبد الرحيم اليعقوبي، الذي أنيطت به مهمة إدارة المباراة، الساعة المحددة لانطلاق اللقاء، ليعلن رسمياً انسحاب الرجاء الذي لم يحضر الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة.

وقال اليعقوبي للصحفيين: الدفاع الجديدي حضر مع تسجيل حضوره في ورقة التحكيم، وبالنسبة لنا كحكام انتظرنا توقيت انطلاق المباراة ولم يحضر فريق الرجاء ولهذا لم يجر اللقاء.

واعترض الرجاء على موعد المباراة بسبب وجوده في الجزائر لخوض مباراتين في كأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا.

وقال الرجاء في وقت سابق إن لاعبيه موجودون في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز هناك 2-1 على مولودية الجزائر في بطولة كأس محمد السادس، يوم السبت الماضي.

وطلب الرجاء أكثر من مرة من لجنة البرمجة في الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل المباراة، لكن هذه الأخيرة أصرت على إجرائها في موعدها المحدد.

وبغيابه يكون الرجاء قد خسر 4 نقاط، ثلاث بسبب خسارته بالقلم أمام الدفاع الجديدي، ونقطة خصمت من رصيده عقاباً له على عدم خوض المباراة.

ورفع بذلك الدفاع الجديدي رصيده إلى 19 نقطة وارتقى للمركز الرابع، فيما تراجع الرجاء البيضاوي للمركز السادس برصيد 16 نقطة.

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