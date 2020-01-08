مقارنة مع 2018.. العجز التجاري للجزائر يرتفع 48% في 2019

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بزيادة عجز الميزان التجاري للبلاد بـ5.75 مليار دولاراً خلال الـ11 شهراً الأولى من 2019، مقابل عجز بـ3.88 مليار في 2018، أي ما يمثل زيادة قدرها 48%.

وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية زهاء 32.62 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2019، مقابل 38.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بتراجع قدره 14.44%، وفقاً للإحصائيات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

من جهة أخرى، بلغت واردات الجزائر 38.37 مليار دولار مقابل 42 مليار، لتسجل كذلك عجزاً بـ8.66%.

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