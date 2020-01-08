جو بايدن: يجب أن نعمل على إخراج ترامب من البيت الأبيض

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو “أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة الأمريكية وهو الرئيس الأكثر تهورا على الإطلاق.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية عن بايدن قوله في تصريحات الرئيس الذي يقول إنه يريد إنهاء الحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط يجعلنا نقترب بشكل خطير من بدء حرب جديدة، مشيراً إلى أن ترامب يرسل آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط على الرغم من قوله إنه يريد مغادرة المنطقة.

وتابع بايدن: كل يوم يقود فيه ترامب دفة الأمن القومي الأمريكي يمثل يوماً خطيرا للعالم، مضيفاً يجب أن نعمل على إخراجه من البيت الأبيض ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيساً لفترة واحدة فقط.

وسبق لبايدن أن وصف ترامب بأنه زعيم متهور غير مجهز لتحديات السياسة الخارجية.

ويعد بايدن أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة وتدور بينه وبين ترامب حرب كلامية وانتقادات متبادلة.

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