نواب وسياسيون تشيك: اغتيال سليماني عمل إرهابي وخرق للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية التشيكي الأسبق عضو مجلس النواب كارل شفارتسينبيرغ أن ما قامت به الولايات المتحدة من استهداف لسيادة العراق واغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس يمثل جريمة وخرقاً للقانون الدولي .

وأشار شفارتسينبيرغ في تعليق له إلى أن بعض السياسيين الدوليين يبدو أنهم أصيبوا بعدوى الإرهاب وبات لديهم شعور بأنهم فوق القانون الدولي.

من جهته، دعا رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي فويتيخ فيليب الأمم المتحدة إلى إدانة جريمة اغتيال سليماني وإجبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احترام القانون الدولي والتوقف عن التهديد بقصف المواقع الثقافية الإيرانية.

وأكدت النائب في البرلمان الأوروبي عن تشيكيا كاترجينا كونيتشنا أن طلب الحكومة العراقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق يمثل خطوة منطقية وحتمية للحصول على استقلاليتها وبالتالي يتوجب على الحكومة التشيكية أن تسحب قواتها من العراق، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى بلورة موقفه بشكل واضح ضد ترامب وعدم الاكتفاء بمهاجمة سياساته في الخفاء.

من جهته، وصف المحلل العسكري التشيكي ياروسلاف شتيفيتس اغتيال الفريق سليماني بأنه يمثل من ناحية القانون الدولي “إرهاب دولة” قامت به الولايات المتحدة من دون اكتراث بهذا القانون.

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