سقوط طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها من مطارالإمام الخميني الدولي بسبب عطل فني

قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي: إنّ طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية سقطت بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في ضواحي العاصمة طهران بسبب عطل فني اليوم.

وقال خالدي: إنّ الطائرة التابعة لشركة “يو.آي.آي” الأوكرانية كانت في رحلة لها إلى كييف وتحطمت بعد إقلاعها بدقائق في ضواحي مدينة برند جنوب العاصمة طهران بسبب عطل فني”.

وأضاف: إنّ التقارير الأولية تشير إلى أنّ الطائرة كانت تقل 180 شخصاً هم عدد الركاب وأفراد الطاقم، مشيراً إلى أنّ سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث.

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