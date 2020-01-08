كتب المحرر السياسي:

كواحد منّا، جنباً إلى جنب مع السيد الرئيس بشار الأسد.. هكذا بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يجول في شوارع العاصمة دمشق.. يشاهد مظاهر الحياة اليومية للسوريين.. يتحدث بثقة وتفاؤل ومحبة عن أنه «تمّ اجتياز مسافة كبيرة في طريق إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها».. يشاركنا الرئيس بوتين أجواء الميلاد المجيد، حيث لا تزال طقوسه قائمة.. يزور الجامع الأموي «وضريح النبي يحيى عليه السلام- القديس يوحنا المعمدان- فيه» والكاتدرائية المريمية، ويسجل كلمة للتاريخ والحقيقة في سجل الزوار عن سورية التي لم تسقط ولن تسقط وهي المتسلحة بالوطن حقاً، وبالأوفى من الأصدقاء، والأقوى من الحلفاء.

لا يمكن أن تكون زيارة الرئيس بوتين إلا مصدر تفاؤل للسوريين، ولا يمكن لهم إلا الاعتزاز بهذه الصداقة التي تجمع بلدهم مع روسيا، ولا يمكن لهم إلا الزهو والفخر بكل هذه المحبة والاحترام اللذين يجمعان رئيسهم الرئيس الأسد مع الرئيس بوتين.. وإذا كان الخارج يحتاج إلى الصور والفيديوهات التي تبث ليقرأ مستوى الصداقة وحجم التحالف بين سورية وروسيا، فإن السوريين لا يحتاجون لذلك، فمجرد أن يكون الرئيس بوتين في سورية وفي هذا التوقيت بالذات فهذا يعني الكثير الكثير للسوريين وعلى كل المستويات.

لا شك أن الزيارة تأتي في توقيت متخم بالتطورات وكلها تكاد تتقاطع مع سورية ميدانياً وسياسياً، وفي بعضها تشغل سورية الموقع المتقدم، وتالياً لا بد أن تكون في الموقع نفسه لناحية إدارة النتائج والتداعيات، وليس كالرئيس بوتين يستطيع قراءة ما هي عليه سورية من دور ومكانة وأهمية في التطورات المحيطة وفي إدارتها.. لذلك- بالنسبة للمتتبعين المتعمقين في تفصيل وتحليل الأحداث- فإن لا مفاجأة في زيارة الرئيس بوتين إلى سورية، هي فقط زيارة من دون إعلان مسبق، ولكن برأيهم هي متوقعة لأنها ضرورية في هذا التوقيت، حيث لا يخفى على أحد أن المنطقة اليوم- ومنذ الجريمة الإرهابية الأميركية باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما المقاومين- لا يخفى على أحد أن المنطقة تغلي على نار أخطر التوقعات لما يمكن أن تقود إليه هذه الجريمة، ليس فقط على مستوى إيران والعراق التي ارتكبت بحقهما هذه الجريمة، ومعهما سورية، حيث كان للقائدين سليماني والمهندس دور مهم جداً في محاربة التنظيمات الإرهابية ولاسيما «داعش» في سورية والعراق.. المخاطر تتجاوز المنطقة إلى المستوى الدولي الذي يعيش في هذه الفترة مرحلة الترقب الأصعب، انتظاراً وعجزاً عن الإتيان بأي خطوة بعدما وضعت إدارة ترامب الجميع في دائرة النار.

بجميع الأحوال، سورية لن تكون إلا مع أصدقائها وحلفائها في الميدان والسياسة يداً بيد بمواجهة محور الشر والعدوان الذي يترصدها ويترصدهم، واليوم ليس هناك أقوى من التحالف بين سورية وروسيا وإيران، تحالف ينتصر دائماً، وهذا باعتراف الجميع.. لذلك يتفاءل السوريون ويسعدون بزيارة الرئيس بوتين، كحدث خاص بهم وبسورية أولاً، وكحدث لا بد منه في هذا التوقيت الذي تمر به المنطقة.

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