مؤتمر مرتقب لقادة المقاومة العراقية لإعلان جبهة موحدة ضد أمريكا

كشف المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء نصر الشمري أمس وجود ترتيب لانعقاد مؤتمر موحد لقادة المقاومة العراقية خلال اليومين القادمين للإعلان عن جبهة موحدة ضد الوجود الأمريكي على الأرض العراقية.

الشمري الذي وصف أمريكا بالدولة المعتدية والمخادعة وغير الجديرة بالثقة, قال في بيان له أمس: واشنطن بذلت جهوداً كبيرة لخداع المجتمع العراقي بهدف إيجاد شرخ في العلاقات العراقية- الإيرانية الاستراتيجية ولكنها فشلت في تحقيق ذلك, مضيفاً: نحن لم نكن يوماً واثقين بإجراءات أمريكا في العراق، ولكن خلافاً لأمريكا، فإن إيران وقفت إلى جانبنا في أصعب الظروف، والوجود الأمريكي في العراق كان يضر بالعمليات الأمنية لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، كما أنه كان يمثّل ضرراً كبيراً على جميع الأصعدة.

وتابع الشمري: العدوان الأميركي على الحشد الشعبي كان ساعة الصفر لبدء الحرب على المقاومة، ونحن سنخوض حرباً ضد الوجود العسكري الأميركي في كل نقطة بالمنطقة نستطيع الوصول إليها..إننا مستعدون لقتال الولايات المتحدة واستشهاد البعض منّا لن يغير شيئاً في المعادلة، والألم الذي سنسببه للولايات المتحدة سيكون بما يليق بدماء الشهداء.

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