موقع أمريكي: اغتيال سليماني تعبير عن أزمة شديدة ويأس أمريكي متزايد

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشره موقع «وورد سوشاليست» الأمريكي أن قيام واشنطن باغتيال الفريق قاسم سليماني هو بلا شك جريمة حرب ويعد عملاً من أعمال الحرب المباشرة ضد إيران، لافتاً إلى أن الرد الإيراني على عملية الاغتيال هذه قد يستغرق بعض الوقت لكن طهران ستخصص بلا شك مزيداً من الاهتمام بردها أكثر مما أعطته واشنطن لارتكاب عملها الإجرامي.

ولفت المقال إلى أن هذه العملية أدت فعلياً إلى حرب من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، وهي دولة إقليمية قوية، وحرب كهذه من شأنها أن تهدد بنشر النزاع المسلح في جميع أنحاء المنطقة، وربما في جميع أنحاء العالم، مع عواقب لا حصر لها.

وشدد المقال على أن هذه الجريمة، المدفوعة باليأس المتزايد للولايات المتحدة الناجم عن تراجع مكانتها في الشرق الأوسط والأزمة الداخلية المتصاعدة داخل إدارة ترامب، تنم عن درجة كبيرة من التهور والخروج على القانون، مشيراً إلى أن اغتيال سليماني هو تتويج لعملية طويلة للسياسة الخارجية الأمريكية المجرمة المتمثلة في عمليات القتل المستهدف والتي استخدمتها الإمبريالية الأمريكية ضد من تعتبرهم «إرهابيين» في بلدان تمتد من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا على مدار عقدين تقريباً، ومع ذلك، فمن غير المسبوق أن يأمر رئيس الولايات المتحدة ثم يعلن مسؤوليته علانية عن اغتيال مسؤول حكومي كبير على أراضي دولة ثالثة بشكل علني.

وقال المقال: لم يكن سليماني قائداً عادياً، فقد لعب دوراً محورياً في هزيمة تنظيمي «القاعدة وداعش» الإرهابيين، وليس مفاجئاً أن مئات الآلاف من الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء طهران معلنين الحداد على مقتله، وخاصة أنه كان ينظر إليه على أنه مقاوم لهجمات الإمبريالية الأمريكية المستمرة منذ عقود على البلاد.

ولفت المقال إلى أن ترامب ومستشاريه أدلوا بجملة من التصريحات الجاهلة والسطحية زاعمين أن سليماني كان يرتكب «أعمالاً من شأنها زعزعة استقرار الشرق الأوسط على مدار العشرين عاماً الماضية» ما يثير التساؤل التالي: من يعتقد الرئيس الأمريكي أنه يخدع بعقلية المافيا تلك؟

وتابع المقال: لقد شهدت السنوات العشرون الماضية سلسلة من تدخلات الإمبريالية الأمريكية أدت إلى تدمير الشرق الأوسط بما فيها غزو العراق إضافة إلى الحرب على أفغانستان وحروب «إسقاط» الدول في ليبيا وسورية، حيث أطلقت الإمبريالية الأمريكية أزمة في جميع أنحاء المنطقة أدت إلى مقتل الآلاف وأجبرت عشرات الملايين على الفرار من ديارهم.

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