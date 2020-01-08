رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين: سورية قدمت الكثير للعالم وهي مع الجزائر جسد واحد.. المثقف العربي أكثر حساسيةً ودقةً في استشراف المستقبل

يوسف الحيدر

لأنّه شاعر وأديب وينحدر من بلد ومن مدينة معروفة بالشعر وقدمت العديد من الشعراء الجزائريين المعروفين، كان لا بدّ أن يكون اللقاء معه لقاءٌ وشعر.

فقد استضاف اتحاد الكتاب العرب – فرع دمشق حوراً ثقافياً شعرياً مفتوحاً تحت عنوان “لقاء وشعر” مع الأديب والشاعر الجزائري يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين – نائب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، تمت الإضاءة فيه على تجربة الشاعر يوسف الشعرية والأدبية ونوقشت خلاله مواضيع مفتوحة حول الأدب عموماً ومكانة الشعر في الجزائر الآن، والعلاقة بين الثقافة والسياسة ومواضيع متفرقة أخرى.

أدار اللقاء أ. محمد الحوراني الذي قدّم عن الشاعر وتجربته الحياتية والأدبية، مذكراً بمواقف الأخوة في الجزائر عموماً ماضياً وحاضراً ووقوفهم الدائم إلى جانب سورية، ومواقف اتحاد الكتاب الجزائريين لإعادة سورية والعراق إلى الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب رغم اعتراض البعض الآخر.

الشاعر والأديب يوسف شقرة بدأ كلامه بأنّ مواقفه ليس رداً لجميل لسورية، بل لأنّها بالنسبة له هي القلب والعشق الأول حيث عرفها من خلال أستاذه ومن ساهم في تكوينه وثقل موهبته أحمد سعود من محافظة حمص، وكذلك لأسباب إنسانية فسورية بلد الحضارة قدمت الكثير للعالم أجمع، ثمّ تحدث عن إنتاجه الأدبي والشعري ولا سيّما ديوانه الأخير “اليوسفيات” الذي ترجم إلى اللغة الإنكليزية وبانتظار صدور ترجماته إلى ثلاث لغات أخرى هي: الروسية، الصينية، والإسبانية، وقرأ على الحضور من الديوان نصّاً بعنوان: “ماء الكلام روح الختام” نذكر منه:

” قالت سيدة البحر:

كانت ترتشف قهوتها المسائية

تلوِّح للذي أدمى سعف النخيل البريء

يا أيُّها القادمُ من وهج الرملِ

إلى غسق الدجى والأنين

وبالأصابع النديَّة تخطُّ على الزبَدِ

زهرة الروحِ…الأخيرة

خطوط الرحلةِ طولاً وعرْضاً

حكايات الياسمين”

ووصف شقرة النص الذي لا تكون قراءاته متعددة بالنصٌّ الميت لأنّه لا يفتح الأفق لعدة رؤى بل محصور في قراءة واحدة، وكذلك وصف المثقف بشكل عام على أنّه مستشرف للمستقبل لأنّه أكثر حساسيةً ودقةً من الآخرين حول ما سيقع في المستقبل، ورأى أنّ تحول المثقف إلى سياسي خسارة وجريمة في حق الأمة رغم أنّه حقٌ مشروع للجميع.

وأكد الأديب شقرة تأثير الاستدمار الفرنسي وليس الاستعمار في اللغة العربية لدى الجزائريين، لأنّه في رأيه ورأي الكثير من الجزائريين أتى بالتدمير وليس من التعمير وأنّ الاحتلال الفرنسي للجزائر حين ذاك هو من أشاع هذا المصطلح “الاستعمار” بين الناس إضافة لطمسه اللغة والثقافة العربية طوال المدة الطويلة لاحتلاله الجزائر.

ثمّ أجاب نائب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب عن تساؤلات الحاضرين وناقش معهم موضوعات متفرقة عن الشعر والرواية الجزائريين، وعلاقة الكاتب والمثقف العربي بالسياسة وأثر كل منهما في الآخر.

ت: صالح علوان

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