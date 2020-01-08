800 ألف ليرة لصيانة 16 حديقة مهملة في السويداء!

سهى الحناوي:

تشكل الحدائق العامة فى السويداء مقاصد سياحية و أماكن لاستقطاب الزوار من أبناء المحافظة ومن خارجها للاستمتاع بجمال الطبيعة وقضاء أجمل الأوقات في أحضانها، إضافة لكونها متنفساً لأبناء المحافظة في أيام العطل والأعياد، لكن هذه الحدائق تحولت إلى مساحات خاوية من الزوار، ومناطق شبه مهجورة وبؤرة لتراكم الأوساخ ومكب للنفايات في أحيان كثيرة، بينما تحول البعض منها إلى أوكار يرتادها المنحرفون ومقصد لطلاب المدارس المتسربين من مدارسهم لقضاء وقتهم بطرق مخلة للآداب، كل ذلك بسبب الإهمال الشديد الذي تعانيه منذ عقود، فضلاً عن افتقارها إلى أبسط أنواع الخدمات والمرافق العامة.

إضافة لغياب الإنارة عنها وما تعانيه أشجارها ومقاعدها وألعاب الأطفال من انتهاك، بدل أن تكون للترفيه عنهم، فمعظم الحدائق التي من المفترض أن تشكل رئة حقيقية للسويداء تنقصها النظافة والصيانة والحراسة. فأين مجلس المدينة من الإهمال الحاصل في الحدائق؟ وهل العناية بجمال هذه الحدائق خارج قاموسها في ظل تخريب متعمد لمرافق الحدائق من مقاعد ونافورات مياه وأعمدة إنارة وغيرها؟.

«تشرين» تواصلت مع رئيس مجلس مدينة السويداء- بشار الأشقر الذي أكد أن النقص في الكادر العمالي هو العائق الأكبر أمام الحفاظ عليها من الإهمال، إذ لا يتجاوز عدد العمال 13 عاملاً يعمل منهم فعلياً 7 عمال، أما البقية فهم ينتظرون التقاعد بسبب وضعهم الصحي السيئ بينما الحاجة الفعلية لا تقل عن 75 عاملاً في ظل وجود 16 حديقة في مدينة السويداء بمساحة 122 دونماً، و9 مسطحات خضراء بمساحة 32 دونماً، وجزر منصفة بطول 24كم، إضافة إلى وجود 17 ساحة ودوار بمساحة 35 دونماً، ونحو 5 آلاف شجرة وشجيرة. وأضاف الأشقر: إن موازنة الحدائق في العام الماضي بلغت مليوناً و200 ألف ليرة، بينما موازنة 2020 بلغت 800 ألف ليرة فقط ,منها 250 ألف ليرة لشراء الأدوات الزراعية والمعدات من (شوك ومناكيش) وموتور كهرباء وغيرها، فهي تعد إمكانات ضئيلة جداً برغم حجم العمل الكبير، إضافة إلى قلة أو عدم توافر الآليات. وطالب الأشقر برفد شعبة الحدائق بعدد من العمال مع توافر جرار و«بوك» فقط لتقليم الأشجار، وضرورة زيادة المخصصات المالية لصيانة الجزر والمنصفات ورفد كل حديقة بحارس ليس للحفاظ على نظافة الحديقة فحسب بل لإنهاء مظاهر تسرب طلاب المدارس ومراقبتهم ومنعهم من ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة.

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