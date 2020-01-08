لجنة متابعة الخدمات تدشن مشاريع جديدة في دير الزور

مالك الجاسم:

اطلع الوفد الوزاري برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم- رئيس لجنة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية والأبنية الحكومية والمرافق الأساسية في دير الزور خلال زيارة عمل إلى المحافظة على الأعمال المنفذة في إطار إعادة الإعمار والبناء وتأهيل البنى والمرافق في المحافظة.

وضم الوفد كلاً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، ووزير السياحة المهندس رامي مارتيني، ومعاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة، ورافقهم في الجولة محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي وقائد شرطة محافظة دير الزور اللواء نزار حسن، وأعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور وعدد من مديري الدوائر في المحافظة.

واستهلت اللجنة الوزارية أعمالها في المحافظة بزيارة مبقرة دير الزور التي تم رصد مبلغ ٢,٠٧٥ مليار ليرة لها بما فيها قيمة الأبقار التي سيتم استقدامها للمبقرة، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاء في الشهر الرابع من هذا العام.

واطلعت اللجنة الوزارية على سير العملية التربوية في ثانوية تشرين للبنات وعلى أعمال إعادة التأهيل لثانوية الفرات التي تعتبر أقدم ثانوية في المحافظة، وبلغ عدد المدارس لكل المراحل في المحافظة /310/ مدارس، وعدد المدارس التي تم افتتاحها /42/ مدرسة، وبلغ عدد الطلاب /125/ ألف طالب و10500 مدرس، فيما تم تأهيل أربع عشرة مدرسة، وتم التعاقد لـتأهيل ثماني مدارس أخرى.

وزار الوفد مركز خدمة المواطن ضمن مبنى مجلس المدينة والذي دخل حيز العمل التجريبي، واستمع إلى شرح مفصل من المهندس رائد منديل رئيس مجلس مدينة دير الزور عن عمل المركز، وطبيعة الخدمات التي يقدمها للمواطن، وهذا المركز يقدم خدمات متعددة توفر الوقت والجهد على المواطنين منها: السجل العدلي وورقة غير موظف، والسجل المدني، وتسديد فواتير الكهرباء والماء، ومعاملات مجلس المدينة وغيرها..

كما افتتحت اللجنة الوزارية العيادة السنية المتنقلة في «حي هرابش» وبلغ عدد المراكز الصحية في المحافظة ثلاثين مركزاً مع ست عيادات متنقلة وستة وثلاثين براد لقاح مع سيارة وثماني سيارات إسعاف، فيما بلغ عدد الاطباء في المحافظة /186/ طبيباً و/١٢٥٨/ ممرضاً و/٦٤١/ معهداً صحياً، بينما بلغ عدد العاملين /3304/ عمال.

وتضمنت الزيارة تدشين عدد من المشاريع، منها مبنى إدارة عمليات الحقول لشركة الفرات في حقل التيم، وإدخال آبار جديدة فيه وزيارة مدينة البوكمال، والاطلاع على عمل ورشات إعادة الإعمار في حي العمال، ومحيط الملعب البلدي، وزيارة مدرسة ساطع الحصري في حي الحميدية، والمشاركة في حملة التشجير في شارع بور سعيد، ومتابعة واقع الحدائق في المدينة، إضافة إلى افتتاح مركز تمكين الشباب، وزيارة الجرحى في مشفى الشهيد أحمد طه هويدي، وزيارة مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وجولة اطلاعية إلى فندق بادية الشام ومجمع الفرات السياحي والاجتماع مع لجنة الإغاثة الفرعية ومديري الدوائر الخدمية في المحافظة.

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