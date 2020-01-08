قلة مستلزمات تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليفها على رأس هموم فلاحي درعا

وليد الزعبي:

طالب الفلاحون في محافظة درعا بضرورة تأمين الأسمدة بالكميات الكافية ومزامنة تسليمها بالتوازي مع البذار للتمكن من تنفيذ الزراعة من دون تأخير، وتأهيل وتعزيل شبكات الري على السدود نتيجة تخريب الكثير منها خلال الحرب بما يلبي الري التكميلي للمحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح وكذلك الري الصيفي لبقية المحاصيل، وتخفيض فوائد القروض الزراعية لتكون مشجعة ومحفزة للعاملين في القطاع الزراعي، وتفعيل البطاقة الذكية للجرارات الزراعية من أجل الحصول على مادة المازوت وتنفيذ عمليات الفلاحة.

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة إلى أن جهود جميع الجهات المعنية تنصب على تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام النهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه يتم العمل بشكل حثيث لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتنفيذ الخطة المقررة من الأسمدة والمحروقات والبذار وفق الإمكانات المتاحة، مشدداً على ضرورة استثمار كامل المساحات القابلة للزراعة وتفعيل دور الوحدات الإرشادية في متابعة الواقع الزراعي والنهوض به.

من جهته المهندس عبد الفتاح الرحال- مدير زراعة درعا أوضح أن المساحات المنفذة من القمح المروي والبعل للموسم الجاري بلغت حتى تاريخه 50950 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 84943 هكتاراً, أي ما يعادل 60% والزراعة مستمرة وتسير بوتائر جيدة ويتوقع تنفيذ كامل الخطة، لافتاً إلى تدني كميات السماد الآزوتي التي وزعها المصرف الزراعي في الموسم الماضي حيث لم تتجاوز ربع الاحتياج الفعلي تقريباً.

بدوره بيّن المهندس غازي الناصيف- مدير فرع إكثار البذار في درعا أن كميات البذار الموزعة حتى تاريخه وصلت إلى 8300 طن قمح و14 ألف طن شعير و1400 طن حمّص، والفرع جاهز لتلبية جميع كميات البذار التي يحتاجها الفلاح لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية.

وتحدث المهندس حميد الخابوري- مدير فرع أعلاف درعا أن كميات النخالة الواردة للفرع من مطحنة اليرموك في درعا خلال الدورة العلفية الواحدة (كل شهرين) لا تتعدى 1200 طن وهي قليلة جداً قياساً للحاجة الفعلية البالغة حوالي 10 آلاف طن، آملاً أن يتم تزويد الفرع بالمادة من محافظات أخرى ولاسيما ريف دمشق لتغطية هذه الحاجة.

من جهته أكد رئيس اتحاد فلاحي درعا مثقال القاسم أحقية مطالب الفلاحين لجهة تأمين الأسمدة والبذار والمحروقات بالكميات والأوقات المناسبة، والموافقة على شق طرق زراعية في الأراضي التي يصعب الوصول إليها، والعمل على تسوية وضع الآبار المخالفة، وإعادة تفعيل مركزي الأعلاف في كل من المزيريب والمسيفرة لتوقفهما عن العمل منذ بداية الأحداث وذلك لقربهما من أماكن تربية الثروة الحيوانية ما يخفف من تكاليف النقل.

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