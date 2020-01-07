الدفاع الكرواتية تعلن نقل 14 جندياً من العراق إلى الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية أنها قررت نقل 14 جندياً كرواتياً من العراق إلى الكويت، وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى نتيجة للتشاور مع حلفاء الناتو.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية بيتر بيللغرينى سحب الجنود السلوفاكيين من بعثة تدريب لحلف الناتو في العراق من دون تحديد الدولة التي نقلوا إليها.

يشار إلى أن حلف (الناتو) أعلن السبت الماضي تعليق “أنشطة التدريب” في العراق وذلك عقب الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدى المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، بينما أعلنت الحكومة العراقية أنها منعت أي نشاط لما يسمى “قوات التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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