سيريني تدعو إلى إبقاء خط الحوار مفتوحاً مع إيران
دعت نائب وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إلى إبقاء خط الحوار مفتوحاً مع إيران وبذل كل جهد ممكن لإبقاء الاتفاق النووي نافذاً.
ونقلت وكالة آكي الايطالية عن سيريني قولها إن على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد وعلى الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاتفاق النووي المعقد والحساس.
وأضافت سيريني: يجب علينا الاستمرار بإبقاء خط الحوار مفتوحاً وعلى أوروبا أن تؤدي دورها وأن تواصل التمسك بحلفائنا، وذلك في إشارة إلى إيران.
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