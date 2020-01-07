روحاني: مسؤولية تبعات اغتيال سليماني تقع على الإدارة الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مسؤولية عواقب وتبعات اغتيال الفريق قاسم سليماني تقع على عاتق الإدارة الأمريكية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي من نظيره الفرنسي امانويل ماكرون قوله:إن الشعب الإيراني في مأتم كبير بسبب جريمة أمريكا، مضيفاً: إن الأمريكيين باغتيالهم الفريق سليماني ارتكبوا خطأ استراتيجياً فادحاً.

وأعرب روحاني عن أمله بأن تتخذ جميع الدول الراغبة في السلام والأمن المستدام في العالم مواقف حازمة تجاه هذه الجريمة والإجراء الإرهابي، مبيناً أن أهداف أمريكا لا شك لم تتحقق من هذا الفعل الإرهابي وستكون نتائجها عكسية عليهم، موضحاً أن بعد هذه الجريمة شهدنا اتحاد الشعب الإيراني وتلاحمه أكثر من أي وقت آخر كما أن الشعبين الإيراني والعراقي تقارباً أكثر مما مضى.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الشهيد الفريق سليماني كان يزور بغداد بدعوة من الحكومة العراقية ولإجراء لقاء مع رئيس وزراء العراق، مشيراً إلى أن الجريمة الأمريكية كانت انتهاكاً لسيادة العراق وإساءة لحكومة وشعب العراق وجريمة كبرى لا تغفر ضد الشعب الإيراني.

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