اللاعبون الأغلى في العالم.. مبابي أولاً وميسي ثامناً ورونالدو خارج التصنيف

أعلن مرصد “CIES” لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنكليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، ونقلت صحيفة ميرور البريطانية القائمة التي أعلنها المرصد، وجاء فيها الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز الأول بقيمة 226 مليون إسترليني.

ولم يظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم جوفنتوس الإيطالي، في قائمة العشرة الأوائل، التي جاءت كالتالي:

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 226 مليون إسترليني.

2- رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) – 190 مليون إسترليني.

3- محمد صلاح (ليفربول) – 150 مليون إسترليني.

4- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 144 مليون إسترليني.

5- ساديو ماني (ليفربول) – 132 مليون إسترليني.

6- هاري كين (توتنهام) – 129 مليون إسترليني.

7- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 114 مليون إسترليني.

8- ليونيل ميسي (برشلونة) – 107 ملايين إسترليني.

9- أنطوان جريزمان (برشلونة) – 105 ملايين إسترليني.

10- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 99 مليون إسترليني.

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