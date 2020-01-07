وضع عدد من المشاريع الحيوية بدير الزور في الخدمة

وضعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظة دير الزور برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم بالخدمة بئري نفط بعد إعادة تأهيلهما من الأضرار التي لحقت بهما جراء الإرهاب ومبنى مجلس إدارة شركة الفرات للنفط والعيادة السنية المتنقلة التابعة لمديرية التربية ومركز تمكين الشباب التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبيّن رئيس مجلس إدارة شركة الفرات للنفط الدكتور فراس قدور أنه تم إصلاح 4 آبار للنفط وإدخال بئرين منهما في الخدمة بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 400 برميل يومياً ليصبح إنتاج الشركة الكلي أكثر من 2500 برميل يومياً، مشيراً إلى أن المبنى الذي تم افتتاحه هو لإدارة الحقول في الشركة وقد تم تجهيزه بشكل كامل.

وذكر مدير الصحة المدرسية بدير الزور الدكتور سلام سعيد أن العيادة المتنقلة عبارة عن عربة تضم عيادة سنية سيتم استثمارها في خدمة القطاع التربوي على كامل مساحة المحافظة وهي مجهزة بأدوات طبية حديثة وكرسي أسنان.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد طليوش إلى أن مركز تمكين الشباب يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات لدخول سوق العمل من خلال إجراء دورات تدريبية وهو يتكون من ثلاثة اختصاصات هي الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال والتدريب المهني والمستمر.

واطلعت اللجنة خلال جولتها اليوم في عدد من المنشآت الخدمية والحيوية بمحافظة دير الزور على واقع العمل في مبقرة دير الزور التي تجري فيها أعمال إعادة التأهيل ويتوقع أن تنتهي هذه الأعمال في غضون الأشهر القادمة.

وتابعت اللجنة الواقع التربوي في عدد من مدارس المدينة ومدى توافر المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وعمل مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة دير الزور الذي دخل حيز العمل التجريبي وقامت اللجنة بزيارة إلى ثانوية الفرات وشارع سينما فؤاد لمتابعة أعمال ورشات إعادة التأهيل بهما.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أن مركز خدمة المواطن تم تجهيزه وفق المعايير المطلوبة ودخل مرحلة العمل التجريبي وسيكون جاهزاً لتقديم كل الوثائق للمواطنين.

وتفقدت اللجنة واقع عدد من المنشآت السياحية كفندقي بادية وفرات الشام ومبنى الثانوية الفندقية ومجمع الفرات السياحي والتي يتم دراسة وضعها للمباشرة بإعادة تأهيلها وكرمت عدداً من عمال النفط المميزين.

شارك بالجولة أعضاء اللجنة وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري والسياحة محمد رامي رضوان مرتيني ومحافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي وقائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

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