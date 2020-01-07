جديد مركز خدمة المواطن بمديرية مالية دمشق.. تصديق وثائق الخارجية وعقود الإيجار السكنية
أعلنت محافظة دمشق عن تقديم خدمتين جديدتين في مركز خدمة المواطن ببهو مديرية مالية دمشق في ساحة عرنوس.
وبيّن المهندس لؤي علوش مدير مراكز خدمة المواطن في المحافظة أن الخدمتين الجديدتين هما تصديق وثائق من وزارة الخارجية والمغتربين وعقود الإيجار السكنية لكل مناطق دمشق، مبيناً أن المركز يقدم خدمات السجل المدني والعدلي والعام للعاملين في الدولة والمصالح العقارية، مؤكداً أن المركز يمنح الوثائق التي تسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين خلال إنجاز معاملاتهم بالمديرية.
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