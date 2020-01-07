محافظة طرطوس تنجز خطتها لعام 2019.. وذوي الشهداء والجرحى في أول اهتماماتها

رفاه نيوف

أنجزت محافظة طرطوس خطتها خلال العام الماضي 2019 في جميع المجالات وقد بذلت المحافظة كل الجهود لإيصال الخدمات إلى جميع المواطنين بشكل لائق ومقبول، هذا ما أكده المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس خلال لقائه الإعلاميين اليوم في مبنى المحافظة، وأشار إلى الدور الكبير للإعلام الوطني الذي يجب أن يكون شريكاً حقيقياً في الكشف عن مواطن الخلل والفساد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم.

الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى

بيّن أبو سعدى أنّ محافظة طرطوس تعمل على الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وتلبية طلباتهم حسب الإمكانات المتاحة، حيث تمّ تعيين /1130/ من ذوي الشهداء إضافة إلى إجراء /1243/ عقداً موسمياً، وتمّ تعبيد طرق لذوي الشهداء من قبل وزارة الإدارة المحلية بقيمة /650/ مليون ليرة وتركيب /1142/ عداداً كهربائياً.

ومع بداية العام الدراسي تمّ تقديم اللباس المدرسي لجميع أبناء الشهداء بالمحافظة برعاية المحافظة، إضافة إلى تكريم جميع الطلاب الناجحين من ذوي الشهداء وتقديم وسام الإخلاص الموقع من رئيس مجلس الوزراء لـ/235/ أسرة شهيد، إضافة إلى تكريم عيني بقيمة /11/ مليون و800 ألف ليرة.

وتمّ تقديم /518/ مشروعاً كمنحة للجرحى لإقامة مشاريعهم التنموية الخاصة، إضافة لتقديم /38/ مشروعاً من خلال جريح وطن ودورات منوعة استفاد منها /66/ جريحاً ليبلغ عدد المستفيدين من المشاريع /860/ جريحاً.

تنفيذ الخطة الاستثمارية بالكامل

وأشار المحافظ إلى أنّ المحافظة نفذت خطتها الاستثمارية للعام الماضي بنسبة 99% وتمت الموافقة على /14/ مشروعاً تنموياً على مستوى محافظة طرطوس بلغ تمويلهم /934/ مليون ليرة، إضافة إلى الموافقة على عشرة مشاريع اقتصادية تمّ التعاقد عليها مع القطاع الخاص وهي مشاريع هامة بالنسبة للمحافظة وغير موجودة فيها سابقاً وهي معمل كونسروة ونباتات طبية وأدوية زراعية وملح بحري ومستلزمات زراعية ومعمل كرتون أدوية بيطرية وفرز وتوضيب ومزرعة سمكية بمنطقة الحميدية وفيها أهم المواصفات العالمية، وقد قدمت رئاسة مجلس الوزراء محفزات وإعفاءات لتسهيل إنجاز هذه المنشآت والتي ستبصر النور خلال العام الحالي 2020.

خمسة مراكز لخدمة المواطن

ومن الإنجازات المهمة للمحافظة خلال العام الماضي إنجاز العمل في خمسة مراكز خدمة المواطن بالمحافظة ووضعها بالخدمة بكلفة /400/ مليون ليرة هذه المراكز التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت وتحدّ من الفساد، وسيتم إنجاز مراكز جديدة خلال العام الحالي في بانياس وصافيتا والصفصافة.

مليار ليرة للنفايات الصلبة

وبيّن المحافظ أنّ أنفق خلال العام الماضي مليار ليرة على مرفق النفايات الصلبة وقد طرحت المحافظة مشروع نقل الحصويات من حسية إلى طرطوس عبر القطار وتمّ السعي لإحداث شركة تعثر هذا سابقاً ولكنه اليوم أصبح واقعاً من خلال موافقة وزارة النقل على المشروع واليوم هو في مراحله النهائية في سمريان وبانياس، إضافة إلى مشروع نقل النفايات الصلبة إلى خارج محافظة طرطوس لعدم قدرة مشروع وادي الهدة على استيعاب كامل النفايات واستحالة التوسع فيه فتم تخصيص /100/ دونم في حمص لمصلحة طرطوس، وتعمل المحافظة على استكماله وهو مشروع متكامل مع مشروع نقل الحصويات.

/950/ مليون للطرق المحلية

وعن المشاريع الخدمية أوضح أنّ نسبة تنفيذ المشاريع في مديرية الخدمات الفنية بلغت 100% حيث أنفقت جميع مخصصاتها والبالغة /950/ مليار ليرة، إضافة إلى /585/ مليون من الموازنة المستقلة.

وبلغت الموارد الذاتية لمجلس مدينة طرطوس /900/ مليون و/28/ مليون من الموازنة المستقلة وأبرز المواضيع العالقة في المدينة موضوع الواجهة البحرية ويتم العمل على تحرير هذه العقارات ووضع بصمة عمرانية تليق لها بواجهة مدينة طرطوس إضافة إلى إنفاق /5/ ملايين ليرة سورية على الطرق المركزية وتمّ تحويل /7/ طرق بالمحافظة إلى طرق مركزية، إضافة إلى طريق طرطوس الدريكيش بكلفة /6/ مليارات ونصف والذي سيتم الانتهاء منه خلال العام الحالي.

أكثر من خمسة ملايين خدمة طبية

قدمت المشافي العامة بالمحافظة خلال العام الماضي /5481638/ خدمة للمرضى في المحافظة من خلال المشافي الموزعة في مناطق المحافظة، إضافة إلى أنّه تمّ تدشين مشفى الأطفال بكلفة مليار و200 مليون ليرة وإنجاز مبنى العيادات الشاملة في صافيتا بقيمة /600/ مليون ليرة.

وفي المجال السياحي تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لمعالجة التعثر في مشاريع سياحية هامة مثل جونادا والأحلام وسمرلند…وفي المجال السياحي تمّ عقد ملتقى الاستثمار السياحي في طرطوس، إضافة إلى مهرجان المغتربين الذي أقيم في صافيتا، وعملت مديرية الشؤون الاجتماعية العام الماضي على تدشين معمل ألبان وأجبان في قرية الحاطرية ومشغل للخياطة في الصفصافة وبلغت رسوم مديرية النقل لمصلحة الخزينة /4/ مليار ليرة.

/418/ مليون تعويضات للمتضررين

وبلغت التعويضات المالية الممنوحة للمتضررين من قبل صندوق الجفاف للعام الماضي /418/ مليون ليرة استفاد منها /6602/ مزارع وبلغ عدد القرى المشمولة بالدعم من قبل التنمية المحلية /147/ قرية استفاد من القروض الممنوحة /3000/ مستفيد إضافة لوجود صندوق لصالح ذوي الشهداء والجرحى والطلاب.

وطرح الزملاء الإعلاميون العديد من التساؤلات انصب أغلبها حول الواقع الخدمي للمحافظة وأهمها التقنين الجائر والقطع أثناء التقنين وواقع النظافة السيئ في مدينة طرطوس وواقع صناعة الرغيف من حيث الوزن والجودة، إضافة إلى الصعوبة التي يعانيها الصحفي في الحصول على المعلومة، وفي معرض رده قال أبو سعدى: إنّ الحمولات الزائدة على الشبكة سبب الانقطاعات المتكررة وواقع النظافة يعالج من خلال عمل شعبي طوعي، وتمّ تشكيل لجان لمراقبة واقع صناعة الرغيف، أمّا المعلومة فلا نحجبها بل نتأخر في تقديمها حرصاً منا على إيصال المعلومات الدقيقة.

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