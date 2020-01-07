مخابز جاهزة قيد التشغيل قريباً في دير الزور.. وجميع المواد الأساسية متوافرة

مالك الجاسم

أكّد إبراهيم الأسعد مدير فرع المخابز بديرالزور بأنّ عدد المخابز التابعة للفرع في المدينة والريف بلغ / 10 / مخابز بعد افتتاح مخابز جديدة خلال العام الماضي، ومنها مخبز الميادين الاحتياطي ويغطي حاجة مدينة الميادين بالكامل كونه يقع في وسط المدينة، ويعمل بخطي إنتاج الخط الثاني احتياطي يتم تشغيله بفترة زيادة المخصصات، وتبلغ مخصصاته اليومية لكلا الخطين / 8 / طن من الدقيق التمويني، ومخبز موحسن الاحتياطي ومخصصاته اليومية / 4 / طن ويغطي حاجة البلدة والقرى والبلدات القريبة بريف ديرالزور الشرقي، ومخبز الشميطية الاحتياطي ومخصصاته اليومية /7/ طن ويغطي قرية الشميطية والقرى القريبة منه بريف ديرالزور الغربي، ومخبز القصبي الاحتياطي ومخصصاته اليومية / 4 / طن يغطي البلدة والقرى والبلدات القريبة منها.

وأضاف الأسعد بأنّ مخصصات المخابز اليومية من الدقيق تبلغ 65 طناً، وجميع هذه المخابز تعمل بطاقتها الإنتاجية المخصصة لها وتحت إشراف مديرية التجارة الداخلية وفرع المخابز من حيث الجودة والتوزيع، وهناك مخابز جاهزة قيد التشغيل ستوضع بالخدمة قريباً، ومنها مخبز العشارة الاحتياطي وجميع المواد الأساسية متوافرة بفرع المخابز وتغطي حاجتنا لعدة أشهر من الخميرة والملح وأكياس تعبئة الخبز.

ويختم مدير فرع المخابز بديرالزور حديثه بأنّ الصعوبات التي نعاني منها تكمن في قلة الأيدي العاملة وغالبية من يعمل في المخابز هم من العمال المؤقتين، وهذا يؤدي إلى حالة عدم استقرار في هذا الجانب وهناك معاناة أخرى نتيجة نقص الآليات.

طباعة