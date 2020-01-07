انطلاق أعمال الترميم في قلعة حلب هذا العام

محمد حنورة

ذكر المهندس خالد المصري مدير آثار حلب أن جميع الدراسات لتنفيذ عدة مشاريع ترميم في القلعة قد انتهت.

وأضاف المصري: فيما يخص سور القلعة فقد تضرر في القسم الشمالي منها بين زاوية الجامع الكبير وصولاً إلى السكنة ومن ضمنها المتحف والمقصف بعد تفجير نفق أسفلها من قبل التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في أحياء قريبة من القلعة قبل أن يقوم الجيش العربي السوري بدحرها ، كما تضرر البرج المتقدم في السور من القسم الشرقي للقلعة وانهار جزء منه، ومديرية الآثار ومن خلال موازنة 2020 لحظت أعمال الترميم لهذه المواقع في القلعة، إضافة إلى القيام بعملية إغلاق أنفاق مثل النفق بين معبد اله الطقس والجامع الكبير وذلك بعد أن تقوم لجان التنقيب بأعمال الكشف ليتم إغلاقها، مشيراً إلى انتهاء الدراسة لترميم قاعة العرش ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الثقافة والسياحة، إضافة إلى أعمال ترميمية أخرى داخل القلعة.

طباعة