مكتب لـ”العقاري” في القرداحة و14 صرافاً جديداً إضافياً لمحافظة اللاذقية

يوسف علي

أوضح باسم حسن مدير فرع المصرف العقاري (فرع تشرين) بأنّه سيتم تشغيل مكتب للمصرف العقاري بمدينة القرداحة (في مبنى مجلس المدينة) يخدم المدينة والمنطقة يوم الأربعاء القادم (غداً)، وأضاف بأنّ آلية العمل للمكتب تتضمن عمليات الإيداع والسحب من خلال كوتين لتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع المصرف العقاري.

في سياق متصل أوضحت السيدة وسام درويش مديرة فرع المصرف العقاري(فرع الكاملية) بأنّه سيتم خلال اليومين القادمين استقدام 9 صرافات جديدة لمدينة اللاذقية، كما أوضحت السيدة رنا حيدر مديرة فرع المصرف العقاري في جبلة بأنّه أرسلت 5 صرافات جديدة للمدينة، إضافةً للصرافين الحاليين.

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