تعاون بين التربية وغرفة تجارة حلب لتأمين فرص عمل لطلاب التعليم التجاري
محمد حنورة
عقد في مقر غرفة تجارة حلب اجتماعاً نوعياً بين ممثلي وزارة التربية ورئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب بهدف توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والغرفة.
تهدف المذكرة إلى التنسيق بين الفريقين لناحية تأمين دخول طلاب مؤسسات التعليم التجاري التابعة للوزارة إلى سوق العمل وتأمين فرص عمل لعدد من الخريجين والأخذ بالحسبان متطلبات سوق العمل لناحية تطوير مناهج التعليم التجاري، إضافة إلى التعاون في تنظيم الدورات التدريبية والاستفادة من خبرات الفريقين في هذا المجال.
وقد ناقش الطرفان بنود المذكرة المقترحة ليصار إلى توقيعها أصولاً ولتصبح نافذة المفعول مدة ثلاثة سنوات من تاريخ التوقيع.
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