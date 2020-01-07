الكعبي: القوات الأمريكية تجاوزت كل الخطوط الحمر

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي أن القوات الأمريكية تجاوزت كل الخطوط الحمر بخرقها سيادة العراق لأكثر من مرة كان آخرها استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني ورفاقهما في مطار بغداد.

وقال بيان لمجلس النواب العراقي تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن الكعبي قال خلال استقباله اليوم السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو والوفد المرافق له إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب بإضفاء أجواء التهدئة في المنطقة ويسعى جاهداً لجرها إلى الفوضى والخراب والأزمات وما فعله من تصعيد خطير جداً وخرق سافر واعتداء صارخ على سيادة البلد خير دليل على ذلك.

وأضاف الكعبي: إنّ القرار النيابي الذي صوت عليه مجلس النواب والخاص بإجلاء القوات الأجنبية من العراق قرار مهم ومهني وقانوني وستكون له تداعيات إيجابية لأنه قرار دفاع عن سيادة البلاد وهذا حق تدركه يقيناً كل الشعوب الحرة فضلاً عن المجتمع الدولي ومجلس الأمن، مشدداً على أنّ إرادة وقوة الشعب العراقي لن تسمح بوجود القوات المحتلة على أراضيه وستغادر ضمن جدول زمني محدد وفوري.

وصوّت مجلس النواب العراقي أمس الأول بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

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