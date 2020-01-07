الاحتلال التركي يدخل آليات عسكرية .. ومرتزقته يسرقون المحاصيل بريف الحسكة

واصلت التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي بريف الحسكة الشمالي ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وأقدمت على سرقة محاصيل الفلاحين الزراعية بريف رأس العين فيما واصلت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على الأراضي السورية وأدخلت اليوم مزيداً من الآليات والمعدات العسكرية إلى ناحية ابو راسين بالريف الشمالي أيضا.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن المجموعات الإرهابية مما يسمى “الحمزات” التي تعمل بإمرة وقيادة قوات الاحتلال التركي تواصل سرقة ونهب ممتلكات المواطنين حيث أقدمت على سرقة 38 طن شعير للفلاحين من قرية أم الدبس بريف رأس العين.

من جهة ثانية أشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال التركي أدخلت اليوم رتلا من الآليات العسكرية يضم 16 آلية عبر قرية السكرية الحدودية متجهة جنوباً حيث استقر عدد منها في قرية أم عشبة والباقي توجه نحو قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى التابعة لناحية أبو راسين.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أدخلت قوات الاحتلال مئات الآليات والعتاد الحربي والهندسي لتقديم الدعم العسكري والاستخباري للإرهابيين الذين ينفذون أجندتها العدوانية في الأراضي السورية.

طباعة