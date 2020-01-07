غالبية الأمريكيين يحملون ترامب مسؤولية التصعيد مع إيران

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية بالاستناد لبيانات استطلاع الرأي الأخيرة، أن غالبية الأمريكيين يلقون باللوم على سياسات رئيسهم في تصعيد التوتر مع إيران.

وجاء في المقال: بالنسبة لرئيس يدعي أنه يكره الحروب في الشرق الأوسط، فإن ترامب بإعطائه أمر باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، يمهد الطريق نحو نزاع عسكري مع طهران، ومن السهل على ترامب أن يدعي أمام الرأي العام الأمريكي بأن “أيدي سليماني ملطخة بدماء الأمريكيين”، لكن هذا لا يعني أن الجمهور الأمريكي يرى أنه من مصلحة بلاده أن تذهب إلى حد شن حرب فعلية ضد طهران.

ولفت المقال إلى أن جامعة ماريلاند أجرت في أيلول 2019 استطلاعاً شمل عينة تمثيلية على المستوى الوطني من 3016 مشارك حول المشكلة التي يواجهها ترامب مع الرأي العام الأمريكي في ظل تصاعد الأزمة مع إيران، وقد أظهر الاستطلاع ثلاثة نقاط رئيسية وهي: ثلاثة أرباع الأميركيين، بمن فيهم غالبية الجمهوريين، يقولون إن الحرب مع إيران ستكون غير مبررة؛ ثانياً يلقي المواطنون الأمريكيون اللوم في الغالب على إدارة ترامب في تصعيد التوتر مع إيران ويرفضون سياسة ترامب تجاه إيران؛ ثالثاً إن الأمريكيين منقسمون بشدة في تقييم أهداف ترامب في إيران.

ولفت المقال إلى أن الجمهور الأمريكي في الغالب لا يرى أن المصالح الأمريكية تبرر الحرب مع إيران، حيث إن حوالي خمس المشاركين في الاستطلاع فقط يقولون إن بلادهم يجب أن تكون مستعدة لخوض الحرب لتحقيق أهدافها مع إيران، بينما يقول ثلاثة أرباعهم إن الأهداف الأمريكية لا تبرر ذلك، وبالنسبة للجمهوريين، فإن 34% فقط ترى أن الحرب يجب أن تكون مطروحة لحماية المصالح الأمريكية.

ورأى المقال أن الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لترامب، هو أن نصف الاستطلاع تقريباً تم إجراؤه قبل الهجمات على منشآت النفط السعودية والتي تحمل الإدارة الأمريكية إيران المسؤولية عنها، والنصف الآخر تم إجراؤه بعد الهجمات، ما وفر نافذة غير معتادة أمام الرأي العام الأمريكي، واللافت أنه لم يكن للهجوم تأثير على مواقف المواطنين الأمريكيين، حيث أصر ثلاثة أرباعهم على موقفه مؤكدين أن خيار الحرب ليس له ما يبرره.

وتابع المقال: وبحث الاستطلاع الذي أجرته الجامعة في تشرين الأول الماضي أربعة تفسيرات محتملة مختلفة للأزمة مع إيران وهي طبيعة النظام الإيراني؛ والحرب على اليمن؛ والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015؛ وفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وقد تم التحقيق في أهمية كل من تلك العوامل على حدة، وبعد ذلك طُلب من المشاركين ترتيبها، أما النتيجة، فقد كانت الخيارات من الأقل ترجيحاً إلى الأكثر هي الحرب على اليمن (5% فقط)، تليها طبيعة النظام الإيراني (22%) ومن ثم سياسة إدارة ترامب (69%) سواء بقراره الانسحاب من الاتفاق النووي (35%) أو فرض عقوبات جديدة (34%)، والجدير بالذكر أن 60% من الجمهوريين ممن شملهم الاستطلاع نسبوا الأزمة مع طهران إلى إجراءات إدارة ترامب.

وأكد المقال أن نسبة عدم الموافقة على سياسة ترامب تجاه إيران ارتفعت من 51٪ قبل الهجوم على حقول النفط السعودية إلى 57٪ بعده، وقد يتوقع المرء رد فعل شعبي أمريكي مماثل بعد الأحداث الأخيرة، بالنظر إلى نفور الأمريكيين من الحرب والاعتقاد الواضح بأن سياسات ترامب المبكرة هي وراء التصعيد في الخليج العربي.

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