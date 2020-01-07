«وورد سوشاليست»: اغتيال سليماني تعبير عن يأس أمريكي متزايد

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشره موقع «وورد سوشاليست» الأمريكي أن قيام واشنطن باغتيال الفريق قاسم سليماني هو بلا شك جريمة حرب ويعد عملاً من أعمال الحرب المباشرة ضد إيران، لافتاً إلى أن الرد الإيراني على عملية الاغتيال هذه قد يستغرق بعض الوقت لكن طهران ستخصص بلا شك مزيد من الاهتمام بردها أكثر مما أعطته واشنطن لارتكاب عملها الإجرامي.

ولفت المقال إلى أن اغتيال سليماني أدى فعلياً إلى حرب من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، وهي دولة تبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة العراق وعدد سكانها أكثر من ضعفي عدد سكان العراق، وحرب كهذه من شأنها أن تهدد بنشر النزاع المسلح في جميع أنحاء المنطقة، وربما في جميع أنحاء العالم، مع عواقب لا حصر لها.

وشدد المقال على أن هذه الجريمة، المدفوعة باليأس المتزايد للولايات المتحدة الناجم عن تراجع مكانتها في الشرق الأوسط والأزمة الداخلية المتصاعدة داخل إدارة ترامب، تنم عن درجة كبيرة من التهور والخروج على القانون، مشيراً إلى أن اغتيال سليماني هو تتويج لعملية طويلة للسياسة الخارجية الأمريكية المجرمة المتمثلة في عمليات القتل المستهدف والتي استخدمتها الإمبريالية الأمريكية في بلدان تمتد من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار عقدين تقريباً، ومع ذلك، فمن غير المسبوق أن يأمر رئيس الولايات المتحدة ثم يعلن مسؤوليته علانية عن مقتل مسؤول حكومي كبير خلال زيارته لدولة ثالثة بشكل قانوني وعلني.

وقال المقال: لم يكن سليماني قائداً عادياً، فقد لعب دوراً محورياً في هزيمة تنظيمي «القاعدة وداعش» الإرهابيين، وليس مفاجئاً أن مئات الآلاف من الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء طهران معلنين الحداد على اغتياله، وخاصة أنه كان ينظر إليه على أنه رمز للقومية الإيرانية ومقاوم لهجمات الإمبريالية الأمريكية المستمرة منذ عقود على البلاد.

ولفت المقال إلى أن ترامب ومستشاريه أدلوا بجملة من التصريحات الجاهلة والسطحية .. ما يثير التساؤل التالي: من يعتقد الرئيس الأمريكي أنه يخدع بعقلية المافيا تلك؟

وتابع المقال: لقد شهدت السنوات العشرين الماضية سلسلة من تدخلات الإمبريالية الأمريكية أدت إلى تدمير الشرق الأوسط بما فيها غزو العراق إضافة إلى الحرب على أفغانستان وحروب «إسقاط» الدول في ليبيا وسورية بحيث أطلقت الإمبريالية الأمريكية أزمة في جميع أنحاء المنطقة أدت إلى مقتل الملايين وأجبرت عشرات الملايين على الفرار من ديارهم.

وأكد المقال أن وصف قائد كـ سليماني بأنه «إرهابي» يعني فقط أنه يمكن تسمية أي مسؤول حكومي أو قائد عسكري في أي مكان في العالم يتعارض مع مصالح واشنطن والبنوك والشركات الأمريكية على هذا النحو ويتم استهدافه وقتله، موضحاً أن الهجوم على مطار بغداد الدولي يشير إلى أن قواعد الاشتباك قد تغيرت، وتم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، وربما يكون الهدف الأمريكي، في المستقبل، قائداً عسكرياً أو حتى رئيساً في أي من عواصم حلفاء واشنطن السابقين، وفي الواقع لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الحكومة التي تبنت القتل كأداة للسياسة الخارجية سوف تمتنع عن استخدام نفس الأساليب ضد أعدائها الداخليين.

طباعة